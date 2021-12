Melhor no coletivo, Vitória segue sofrendo com erros individuais

É inegável a evolução coletiva do Vitória desde a chegada do técnico Alexandre Gallo. Além da melhora no aproveitamento (de 8% nos primeiros duelos pela Série A para 47% com o novo treinador), mais importante foi a percepção de um padrão tático na equipe. Entretanto, algo que abala o time desde o início da competição não mudou: o sofrimento com os graves erros individuais. No caso da última quarta, quando o Leão caiu diante do Santos no Barradão por 2 a 0, pesaram as falhas gritantes do zagueiro Fred nos dois gols.

No primeiro, ele entregou a bola de bandeja para Bruno Henrique. No segundo, contra o mesmo atacante santista, perdeu na corrida e na dividida mesmo estando em clara posição de vantagem no lance.

“Infelizmente, não foi bom no aspecto técnico, com alguns jogadores abaixo”, reconheceu o treinador. Vacilos desse tipo têm sido rotina na campanha do Vitória no Brasileiro. Eles são mais que decisivos para a atual colocação do time: 18º, dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos.

A diretoria do Vitória tenta resolver o problema. Nesta quinta-feira, 22, regularizou o zagueiro Ramon, que voltou de empréstimo ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. O atleta, revelado pelas divisões de base do clube, passa a ser opção para atuar ao lado de Kanu, unanimidade no setor defensivo.

Meia é aprovado

Jogador com histórico de lesões, o meia Carlos Eduardo foi aprovado nos exames médicos para ser integrado ao elenco do Vitória, nesta quinta, e deve ser anunciado oficialmente em breve.

Outro jogador da posição, o argentino Leonardo Pisculichi chegou a um acordo para rescindir contrato com o Rubro-Negro. Aos 33 anos, o armador sofreu com contusões e fez apenas seis jogos pelo clube.

Neste domingo, 25, o Vitória vai enfrentar o Atlético-PR em Curitiba, às 16h.

adblock ativo