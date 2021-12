Meio-campo é a única dúvida do técnico Jorginho

O treino desta quinta-feira, 7, reforçou que a única dúvida do técnico Jorginho na formação titular do Vitória é no meio de campo. O favorito Luis Aguiar disputa a posição contra José Wellison, que corre por fora.

Revelação do Vitória em 2014, Wellison vinha caindo de produção e, com o retorno de Adriano após cumprir suspensão, é ele quem deve ir para o banco de reservas.

Na partida passada, diante do Grêmio, o substituto de Adriano foi o estreante Luis Aguiar. Na comparação direta, o polivalente uruguaio, que estreou muito bem, levou, com sobras, a melhor sobre Wellison.

O técnico Jorginho, nos trabalhos ao longo da semana, vem mostrando a ideia de manter Aguiar na equipe. Tanto no treino de tático de quarta quanto no coletivo de quinta, o meio de campo rubro-negro foi formado por Adriano, Richarlyson, Luis Aguiar e Marcinho.

A formação, porém, ainda não foi oficializada para o jogo de domingo, 10, com o São Paulo. Wellison tem chance. No rápido trabalho tático desta quinta, foi ele o titular. No coletivo realizado na sequência, substituiu Aguiar nos últimos minutos.

O resto do time já é conhecido: Wilson, Ayrton, Alemão, Kadu, Euller, Caio e Dinei.

Juan já treina normalmente

O lateral-esquerdo Juan, enfim, está 100% recuperado de lesão na coxa. Nesta quinta, treinou normalmente no rachão com os reservas. Para a partida de 17 de agosto, contra a Chapecoense, estará à disposição de Jorginho.

