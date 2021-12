Meia Vander retorna ao elenco principal do Vitória

O desfecho sobre a permanência de Vander na Toca do Leão aconteceu nesta quarta-feira, 7. Por meio de uma rede social, o Vitória anunciou a reintegração do meia ao elenco profissional. De acordo com o comunicado, "o jogador será aproveitado pelo treinador Ricardo Drubscky".

Vander já estava negociando a sua transferência pra o time do Náutico, de Pernambuco. No entanto, devido a uma falta de acordo entre as diretorias rubro-negra e alvirrubra, a negociação foi cancelada.

Desde a sua chegada ao Leão em 2013, Vander quase não foi utilizado na equipe titular. Ele chegou a ser emprestado para a Portuguesa no primeiro semestre do ano seguinte, onde permaneceu até o Campeonato Paulista.

De volta à Toca do Leão, em agosto do ano passado, Vander pagou pelas más atuações em campo. Jorginho - na época o treinador do clube - transferiu ele e mais quatro jogadores do elenco principal para o grupo B.

