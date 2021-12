Meia Vander está perto de acertar com o Vitória

Encostado no Bahia e com contrato até fevereiro de 2013, o jovem meia Vander está mais próximo de acertar com o Vitória para a próxima temporada.

Diferentemente do que aconteceu no meio do ano, quando foi negada a conversa, desta vez o jogador admitiu que existe diálogo entre seu empresário e o presidente Alexi Portela.

"Ele me assegurou que o Vitória fez uma boa proposta para me contratar. Seria um contrato longo e, se for bom para mim e para o clube, não vejo problema em defender o Vitória. Sou profissional", assegurou o atleta.

O presidente rubro-negro, Alexi Portela Júnior, admitiu que o clube tem interesse no jogador, mas não quis entrar em detalhes.

