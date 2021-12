Meia uruguaio se apresenta para exames no Vitória

O meia uruguaio Luis Aguiar, de 28 anos, se apresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira, 14, para realizar exames médicos e avaliação física. O jogador só será apresentado oficialmente quando assinar contrato.

Luis Aguiar começou a carreira no Liverpool do Uruguai e atualmente defendia o Peñarol de Montevidéu. Ele teve passagens por clubes portugueses como Porto, Estrela Amadora, Académica e Braga, além dos argentinos Sporting e San Lorenzo.

Recomeço do Brasileirão

Depois da intertemporada de três semanas devido à Copa do Mundo, o técnico Jorginho deu sequência à preparação do time para o jogo contra o Cruzeiro, que será realizado na quinta, 17, às 21h, no Mineirão.

Nesta segunda, os jogadores participaram de trabalhos na academia e de um treinamento tático no campo 3 do CT Manoel Pontes Tanajura.

adblock ativo