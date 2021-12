Meia Serginho é apresentado no Vitória

O meia Serginho, recém-contratado, foi apresentado pelo presidente do Vitória, Raimundo Viana, nesta quina-feira, 14, no Barradão. O jogador ainda aguarda regularização para poder estrear.

Durante a apresentação, Serginho recebeu a camisa 13 das mãos de Viana, número da sorte do clube. "É o número da sorte, do dia da fundação [13 de maio 1899] do Vitória. É jovem, talentoso, já mostrou para nós nos treinos que vem fazendo", disse o presidente.

Serginho agradeceu às boas-vindas do grupo. "Estou muito feliz pela procura de um clube muito grande como o Vitória. Me senti em casa, o elenco é muito forte, um grupo muito bom e todos me receberam muito bem", festejou.

Ele foi companheiro do meio-campo Flávio no início na base do Santos. O meia garante que gosta de servir aos atacantes, e também chegar na área para finalizar. Ao falar sobre o fato de não ter marcado nenhum gol de forma oficial, ele lembrou do que marcou contra o Bahia, pelo Santos, no amistoso na Fonte Nova, e chegou a trocar o nome do Vitória pelo do rival. "Opa, desculpe, Vitória", consertou.

