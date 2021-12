Meia se ausenta de treino de novo e deve desfalcar o Vitória

Ainda com uma entorse no joelho, o meia Pedro Ken completou o segundo dia, esta terça-feira, 18, sem treinar e as chances de ele enfrentar o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 22, no estádio Castelão, são mínimas.

Segundo o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, o quadro do jogador ainda não evoluiu. "Ainda existe um edema no local da pancada. Então, vamos aguardar. É difícil sua participação no proximo jogo", resumiu Vasco da Gama.

O meia Escudero também não treinou com o grupo nesta terça, 18, mas trabalhou na academia e não deve ser problema para o jogo. O mesmo vale para o atacante Rhayner.

