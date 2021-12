Meia Pisculichi deve ficar de fora por pelo menos 15 dias

O torcedor do Vitória terá que esperar para ver o meia Pisculichi com a camisa do time outra vez. Com uma lesão na parte anterior da coxa esquerda, o jogador não tem previsão de alta e fará pelo menos mais 15 dias de tratamento no departamento médico. A informação foi confirmada pelo médico do Leão, José Olímpio Azevedo, por meio da assessoria do clube.

Já o meia Gabriel Xavier ficará de molho pelos próximos dois jogos do Leão, contra o América-RN, no sábado, 11, às 16h, no Barradão, pela Copa do Nordeste, e contra o Flamengo de Guanambi, na próxima quarta-feira, 15, às 18h30, no Barradão, desta vez pelo Baianão.

Além de Xavier, o lateral-direito Norberto também está no DM com uma entorse no tornozelo. O jogador ainda sente dor no local e, nesta quinta, apenas correu na esteira. É esperado que o atleta comece a transição na segunda-feira, 13. O chileno Pineda teve uma inflamação no ouvido, mas já foi medicado.

Os atletas que participaram do jogo de quarta, 8, no triunfo por 2 a 0 diante do Luziânia, pela Copa do Brasil, ganharam folga. A reapresentação será nesta sexta, 10, às 15h.

