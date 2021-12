Meia Pedro Ken é confirmado na vaga de Escudero

Pelo quarto dia seguido, Escudero não treinou com o grupo e fica cada vez mais difícil que ele enfrente o Botafogo, sábado, às 16h30, no Engenhão, Rio de Janeiro. Sem o capitão, o técnico Wesley Carvalho aproveitou a brecha para colocar o meia Pedro Ken entre os titulares do Leão.

Na sua apresentação oficial, na quarta-feira, Ken não poupou elogios ao Vitória. "Me sinto feliz por voltar ao clube que já me acolheu muito bem e espero repetir o que fiz em 2012 (ano do último acesso do Vitória). Naquele ano, tínhamos uma equipe já formada desde o início da Série B. Desta vez, estamos em formação e sei da pressão que estamos sofrendo. Precisamos encaixar o time logo. Neste ano, a Série B está mais difícil".

Quem parece ter perdido a titularidade é Vander. Na quarta, o atleta atuou o tempo todo na equipe reserva, enquanto Rogério foi promovido para atuar entre os titulares. Ousado, Wesley formou o time no 4-3-3, com Fernando Miguel, Diogo Mateus, Maracás, Ramon e Diego Renan; Luiz Gustavo, Flávio e Pedro Ken; Rogério, Rhayner e Elton.

