Meia Léo Costa rescinde contrato com o Vitória

O Vitória anunciou nesta segunda-feira, 15, a rescisão de contrato com o meia Léo Costa. O jogador fazia parte do grupo de cinco atletas que foram afastados do elenco principal rubro-negro e transferidos para o grupo B do time, no fim de agosto.

Léo Costa chegou à Toca do Leão em abril após ser destaque do Paulistão 2014 pelo Rio Claro. Pelo Leão, ele teve o desempenho abaixo do esperado jogando somente em três oportunidades como titular.

