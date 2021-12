Meia Jorge Wagner admite conversa com o Vitória

Revelado no Tricolor, Jorge Wagner nunca escondeu seu desejo de jogar 'no' Bahia. Porém parece que o meia de 36 anos trocou o sentido da frase e agora está satisfeito se atuar 'na' Bahia. O atleta admitiu ontem que está negociando uma possível transferência para o Leão.

"De fato, estamos conversando com o Vitória, mas tem outros clubes interessados. Até o Bahia já mostrou interesse, mas tivemos uma conversa mais proveitosa com o Vitória. Creio que meu destino deve ser o estado, mas não temos nada concreto com ninguém. Por enquanto, tenho apenas esta informação", assegurou o veterano meio-campista.

Ele está em Salvador, aproveitando férias, e espera a rescisão de contrato com o Kashima Antlers, do Japão, seu time na última temporada. "Estamos aguardando a definição com o clube japonês. A rescisão pode sair a qualquer momento, e só depois poderei negociar algo concreto com alguém", completou.

Em 2014, o atleta feirense chegou a ser alvo do Bahia, mas acabou assinando contrato de dois anos com o Botafogo. Porém não levou muito tempo. Em julho, ele saiu do clube e voltou para o Japão, onde tinha sido campeão nacional pelo Kashiwa Reysol ao lado do ex-meia rubro-negro Leandro Domingues.

No seu currículo, Jorge Wagner ostenta os títulos da Libertadores de 2006 pelo Inter e do Brasileirão de 2007 e de 2008 pelo São Paulo. Seu agente Antônio Gustavo, o Guga, é o mesmo de Neto Baiano, que foi contratado recentemente pelo Vitória. O empresário não conta detalhes, mas não nega a sondagem da diretoria do Leão.

O gestor de futebol do clube, Anderson Barros, não quis comentar o assunto. Disse que falaria só de jogadores que estão acertados e anunciados. Um candidato a camisa 10 é o meia boliviano Rudy Cardozo, de 24 anos, que foi oferecido por um período de seis meses. Está sendo avaliado pelos dirigentes.

A corrida por um armador promete ter um final feliz ainda nesta semana. O próprio técnico Ricardo Drubscky aguarda com ansiedade a definição. "Temos um bom grupo. Como disse quando cheguei, precisaríamos de cinco a seis reforços. Já tivemos quatro. Creio que teremos um camisa 10 para enriquecer ainda mais nosso elenco. Creio que em breve teremos uma novidade para a torcida", avisou.

Adeus

Ainda discutindo sua rescisão de contrato com o Vitória, o atacante paraguaio Beltrán despertou o interesse do Libertad, do seu país. O técnico Pedro Sarabia teria trabalhado com ele e gostaria de tê-lo no seu elenco.

Com contrato até o final deste ano com o Leão, o atleta negocia dois meses de salários atrasados antes de partir. Não fez nenhum jogo como titular, tampouco gol.

