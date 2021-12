Meia Gabriel Soares é cortado da Seleção sub-20

Dos quatro atletas do Vitória pré-convocados à Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do sul-americano, em janeiro, apenas o goleiro Gustavo e o lateral-esquerdo Mansur permaneceram no grupo que jogará a competição.

O meia Gabriel foi um dos quatro que restavam para serem cortados da lista e retorna a Salvador. O atleta ainda tem idade para disputar a Copa São Paulo e a probabilidade é grande de ele se juntar ao elenco do treinador Carlos Amadeu.

O outro rubro-negro cortado foi Willie, submetido na última semana a uma cirurgia no coração. Ele só deverá voltar aos gramados em fevereiro, quando se junta ao time profissional.

No grupo principal, no domingo, 30, foi o último dia de treino antes do recesso de três dias para a festa de fim de ano. Apenas 13 atletas integram o grupo no momento, entre eles o lateral-direito Nino Paraíba, que reclamou de dores musculares e não participou do treino físico do preparador Sullivan Delavalle.

adblock ativo