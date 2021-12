Meia Gabriel Santiago, do Vitória, passa por cirurgia no joelho

Após sofrer uma grave lesão no rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo, o meia do Vitória, Gabriel Santiago, de 21 anos, realizou um procedimento cirúrgico nesta quarta-feira, 24.

Liderada pelo ex-médico do Leão, a operação, realizada no Hospital da Bahia, em Salvador, foi considerada um sucesso e o atleta deve retornar aos gramados em cerca de seis meses.

Revelado nas categorias de base do Rubro-negro, o jogador vinha sendo um dos destaques do time neste início de temporada. Autor da assistência para o gol de Samuel, no Ba-Vi da Copa do Nordeste, o atleta se machucou sozinho no clássico do dia 17, válido pelo Campeonato Baiano.

