Meia Fernando Neto tem lesão na coxa constatada

O meia do Vitória Fernando Neto, titular da equipe comandada por Geninho neste início de temporada, teve uma lesão na posterior da coxa constatada. A assessoria do Rubro-Negro apontou que a lesão do atleta é de garu 1, no entanto, não estipulou uma data de retorno.

Fernado Neto foi desfalque no treino do Leão desta segunda-feira, 2. Ainda alegando um desconforto na coxa, ele ficou no departamento médico do clube.

Outras ausências foram o zagueiro Gabriel Furtado e meia Maykon Douglas que seguem tratando lesões musculares.

Preparação

Com quem estava disponível, o elenco do Vitória participou de um treino de finalização na manhã desta segunda sob o comando do técnico Geninho na Toca do Leão. A atividade foi restrita aos meias e atacantes.

Ao mesmo tempo, volantes, laterais e zagueiros do elenco Rubro-Negro participaram de um treino específico de posicionamento e marcação com Flávio Tanajura.

Em seguida, foi realizado um jogo de campo reduzido comandado pelo auxiliar técnico Bruno Pivetti. Por fim, todos os atletas treinaram cobranças de pênalti.

O time principal do Vitória volta a campo nesta quinta, 5, contra o Lagarto (SE), pela 2ª fase da Copa do Brasil. O jogo acontece no Barradão, às 19h15.

