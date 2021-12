Meia Escudero espera dias melhores na atual temporada

O meia argentino Damián Escudero viveu dois mundos distintos no Vitória. Em 2013, o céu, com título baiano, goleadas de 5 a 1 e 7 a 3 sobre o arquirrival Bahia, além de um quinto lugar no Brasileirão. Em 2014, ele amargou o inferno, com lesões, cirurgia no joelho direito e rebaixamento. Agora, no purgatório da Série B, Escudero tenta aproveitar os ensinamentos das últimas duas temporadas no clube.

"Em 2015, quero ter uma sequência maior de jogos, igual à de 2013. Sabemos que temos vários torneios pela frente e vamos lutar até o final para conseguir os objetivos. Com respeito à Série B, temos que superar as dificuldades. Sei que é uma divisão inferior, mas vamos dar nosso melhor e acredito neste clube, neste time, e que vamos colocá-lo de novo na Série A", garantiu Escudero.

Curiosamente, o gringo de 27 anos é um dos raros atletas que sobraram da equipe que brilhou em 2013. Além dele, somente o goleiro Wilson era titular no Brasileirão daquele ano. Com a chegada de reforços, o cérebro do meio-campo rubro-negro viu com bons olhos o novo elenco.

"Tivemos uma decepção muito grande no ano passado, mas, pelo que pude perceber nestes primeiros dias, o clima de alegria está muito presente neste novo grupo que se forma para conquistar os objetivos do Vitória na temporada", afirmou o jogador argentino.

Lesões

Muita gente atribui a pífia campanha do Vitória em 2014 aos problemas físicos de Escudero, peça-chave no esquema tático nas últimas temporadas. Ele machucou o joelho direito em fevereiro e ficou parado durante mais de seis meses. Quando retornou, teve lesão muscular. Ao voltar sem ritmo, não impediu o vexame do descenso.

Ano passado, o atleta jogou em apenas 16 jogos, dez deles no Brasileirão. A retomada da sua boa fase não foi possível, mas fez o jogador sacrificar boa parte das férias recém-encerradas para melhorar seu condicionamento físico e cuidar da musculatura.

"Continuei trabalhando muito, fiz meu fortalecimento para prevenção de lesões. Estou muito feliz pelos resultados dos testes de força que fiz na apresentação. Tudo é fruto do trabalho. Tento melhorar a cada dia. Nessa pré-temporada, tenho como meta principal aprimorar a parte física. Devido às lesões que tive no ano passado, não consegui render o esperado", disse o ex-meia do Boca Juniors.

Camisa 11 do Leão, Escudero acha proveitoso a pré-temporada com mais tempo para preparação e acha que o Vitória pode começar o ano em alto nível, diferente de 2014, quando levou 3 a 0 no primeiro jogo do ano, diante do América-RN, pelo Nordestão. Na época, o duelo foi no dia 19 de janeiro, 11 dias depois da reapresentação. Desta vez, o Leão terá quase um mês de preparo. A estreia será no dia primeiro de fevereiro, diante do Bahia de Feira, no Barradão.

"Teremos dois jogos-treino e ainda está pra confirmar um torneio no Maranhão. São oportunidades interessantes para conhecer os novos companheiros e a nova proposta de jogo. Vai dar tudo certo este ano. Vamos superar todas as dificuldades", garantiu o gringo.

