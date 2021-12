Meia Escudero é ausência em treino tático desta terça

O meia Escudero ficou de fora do treino com bola que foi realizado nesta terça-feira, 26, na Toca do Leão. O atleta passou a manhã na fisioterapia para se recuperar de dores musculares e depois realizou um treino aeróbico leve na academia do clube.

"Escudero apresenta uma melhora acentuada, segue em tratamento e observação, enquanto aguardamos o resultado do exame (ressonância magnética)", esclareceu o médico do clube.

O treino foi comandado pelo técnico interino Wesley Carvalho, que deu ênfase à finalização e saída de bola em velocidade. Depois de cumprir suspensão no jogo contra o Bragantino, na última sexta, 22, Mansur trabalhou normalmente com o elenco. O volante Pedro Ken, que aguarda regularização na CBF para estrear com a camisa rubro-negra, também participou da atividade.

Na sexta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, o Vitória volta a campo contra o Botafogo, neste sábado, 30, às 16h30, no estádio Engenhão.

adblock ativo