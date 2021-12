Meia Escudero deve retornar ao Vitória em agosto

A torcida rubro-negra vive a expectativa da volta de um dos principais jogadores do Leão: o meia Escudero. E seu retorno aos gramados deve ocorrer em agosto. Nesta quarta-feira, 25, o argentino iniciou os trabalhos físicos.

Victor Ramos já iniciou os exames médicos e Kadu também esteve na Toca do Leão para acertar os últimos detalhes do seu retorno. Porém, segundo o vice-presidente do clube, Epifânio Carneiro, eles só fizeram uma visita. "Estamos aguardando toda a documentação deles, para depois fazer os exames e assinar", afirmou.

Jorginho começou a dar a sua cara à equipe e montou o time com Wilson, Nino, Dão, Defendi e Mansur; Josa, Cáceres e Richarlyson; Caio, Willie e Dinei.

