Meia Escudero ainda é dúvida para o clássico de domingo

Na reapresentação do elenco do Vitória, na tarde de quinta-feira, 27, o meia Escudero, que desfalcou o time no último jogo por causa de dores no tornozelo, participou de um trabalho físico.

Mansur, que se queixou de dores após o jogo com o Galícia, realizou tratamento no departamento médico e continua como dúvida para o Ba-Vi.

Entre os novos reforços, Luiz Gustavo assinou contrato até o fim do ano e será apresentado nesta sexta, 27. Dakson chegou na quinta ao clube.

