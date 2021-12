Meia do Internacional desperta interesse do Vitória

O meia Andrigo, que pertence ao Internacional, deve ser o primeiro reforço do Vitória para a próxima temporada. O Leão encaminhou o acerto com o jogador, que foi rebaixado à Série B atuando pelo Sport, e pode atravessar o Ceará nas negociações.

De acordo com o portal Uol, o Vozão fez uma proposta de empréstimo por Andrigo, mas o Rubro-Negro baiano entrou na disputa e deve trazer o meia para o Barradão. A chegada do atleta à Toca depende apenas do seu aval, o que deve ser definida ainda nesta quarta-feira, 12.

Por outro lado, o Internacional fez uma sondagem pelo meia atacante Neilton, do Vitória. Segundo a imprensa gaúcha, as tratativas entre as partes estão em fase inicial, mas é possível que o atleta siga para Porto Alegre, já que tem um salário alto para as pretensões rubro-negras em 2019.

