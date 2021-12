Meia Danilinho já treina na Toca do Leão

Novo meia do Vitória, Danilinho, de 30 anos, foi aprovado nos exames médicos e participou do treino desta segunda-feira, 17, no Barradão.

Ao mesmo tempo, foi confirmada a saída de outro armador, Gabriel Xavier, que se despediu via Twitter e vai jogar no Japão. “Gostaria de agradecer ao @ECVitoria por todo o carinho que me receberam e de como me trataram sempre. #PegaLeão #ObrigadoVitória”, postou.

Nesta segunda, os jogadores que foram titulares diante do Palmeiras fizeram um trabalho regenerativo.

