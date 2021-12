Meia Dakson é apresentado no Vitória

Enquanto o elenco do Vitória evitava sorrisos depois do empate contra o Bahia por 1 a 1, o meia Dakson não escondia a felicidade de ter sido aprovado nos exames médicos e assinar contrato com o clube.

"Agora minha vida é o Vitória e tenho que trabalhar para, com fé em Deus, a gente levar o Vitória ao acesso, como consegui com o Vasco. É um clube grande e tem sempre que estar disputando a Primeira Divisão. Temos que trabalhar muito, nos unir e ter dedicação a cada dia. Tenho certeza que vamos fazer um grande ano".

