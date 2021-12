Meia da base deixa o Vitória e deve assinar com o Paraná

O meia Jhemerson, de 22 anos, está de saída do Esporte Clube Vitória. O jogador será transferido para o Paraná Clube por duas temporadas. O Leão da Barra irá ficar com uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta.

De acordo com a apuração da equipe de reportagem do Portal A TARDE, o jogador, seus empresários e o Vitória entraram em um acordo para a saída do atleta. O contrato de Jhemerson com o clube baiano era até julho de 2019.

“Eu tenho uma sensação de dever cumprido aqui dentro do clube. Claro que eu queria ter ganhado mais coisas, além do Campeonato Baiano de 2017. Mas nunca deixei de me dedicar nos treinamentos, até quando eu fiquei de lado. Creio que eu dei o meu melhor. Tive oportunidade sim, algumas soube aproveitar, outras nem tanto. Mas fico com a sensação de dever cumprido”, disse o atleta.

Jhemerson confessou acreditar que resultou na sua saída do Vitória foi a falta de sequência de jogos. O jogador teve algumas oportunidades no ano em que subiu para o profissional, mas no ano seguinte voltou q descer para as categorias de base. “Esse é o momento para eu procurar algo para poder crescer na minha carreira e não estagnar. Para poder dar sequência nesse trabalho”.

“Eu tenho uma eterna gratidão pelo Vitória. Esse foi o clube que me revelou, que me colocou no mercado, que me deu essa oportunidade de jogar, de aparecer. Se hoje eu estou indo para outro clube, eu devo ao Vitória e a todos os treinadores que passaram ali. Agradeço também a diretoria, que sempre me tratou bem e me deu uma atenção. Espero um dia poder voltar e dar mais alegria para essa torcida que merece”, finalizou.

*Sob supervisão de Maiara Lopes

