Meia Arthur Maia é emprestado para Chapecoense

Sem espaço no time do Vitória desde o início da temporada, o meia Arthur Maia teve seu empréstimo à Chapecoense confirmado nesta segunda-feira, 16, pelo clube.

Ele já viajou para se apresentar no time catarinense, também integrante da Série A do Campeonato Brasileiro, onde ficará até o final do ano.

Situação de Marinho e Farias

Afastados por contusão, Marinho e Willian Farias dificilmente terão condições de voltar nesta quinta. Nesta segunda, Marinho tratou o joelho e Farias fez atividade na academia.

Já Dagoberto e Guilherme Mattis, que estavam no departamento médico, ficaram na transição para o campo. O time treina na tarde desta terça, 17.

