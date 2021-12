Meia argentino Pisculichi é confirmado no Vitória

O Vitória confirmou nesta quinta-feira, 12, a contratação do meia argentino Leonardo Pisculichi, de 32 anos. O atleta fez os exames médicos nesta manhã e, à tarde, já treinou com o restante do elenco no campo do Barradão.

Piscu, como é conhecido, se apresenta na manhã desta sexta, 13, às 10h30, para assinar o contrato e atender a imprensa, na Toca do Leão. O clube oficializou nesta quinta o também meia ofensivo Gabriel Xavier.

Pisculichi iniciou a carreira no Argentino Juniors, time da Argentina. Depois,se transferiu para a Espanha, onde atuou no Mallorca. Antes de chegar ao Rubro-Negro, o jogador teve passagens pela China, pelo Catar e pelo River Plate, último clube que atuou antes de desembarcar na capital baiana.

Ficha do jogador:

Nome: Leonardo Nicolás Pisculichi

Nascimento: 18 de janeiro de 1984, em Rafael Castillo, Argentina

Pé: canhoto

Altura: 1,75

Clubes: Argentinos Juniors, Mallorca, Al-Arabi (Catar), Shandong Luneng (China) e River Plate

