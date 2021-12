Médico é "liberado" pelo STJD por doping de Escudero

O departamento jurídico do Vitória conseguiu um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o diretor médico do clube, Ivan Carillo, teve adiada a punição de um ano pelo caso do doping do meia Escudero. Com a manobra, Carillo poderá voltar a trabalhar normalmente na Toca do Leão.

O argentino foi flagrado no anti-doping depois da partida contra o São Paulo, no dia 14 de julho, por conta de uso de um medicamento contendo corticoíde, utilizado para combater a sinusite. Com isso, Escudero foi punido por 30 dias e já voltou a atuar regularmente.

Já o médico, disse em sua defesa que foi um erro e não houve a intenção de dopar o atleta.

Agora ele aguarda a decisão do Pleno do Tribunal para saber se será, de fato, suspenso. O novo julgamento ainda não tem data definida.

