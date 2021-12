Médico do Leão explica situação de machucados contra o Flu

Substituídos na última partida por conta de dores musculares, Escudero, Michel e Danilo Tarracha ficaram no departamento médico e não foram a campo durante o treinamento nesta quinta-feira, 8. Além deles, o atacante Dinei reclamou de incômodo e também foi poupado das atividades.

Segundo o médico do clube, José Olimpio, o caso do argentino é o que mais preocupa. Há uma suspeita de lesão muscular, mas a gravidade só será confirmada após um exame que será realizado na noite desta quinta.

Os demais atletas que sentiram no último jogo podem ser liberados para encarar o Timão. Tarracha sentiu o adutor na coxa e Michel, o quadril. No entanto, devem treinar normalmente na sexta-feira.

O caso de Dinei foi um incômodo na parte posterior da perna direita e será examinado junto com Escudero.

Se eles não puderem ir a campo, Renato Cajá é o mais provável para assumir a vaga no meio campo. Pedro Oldoni, Rômulo e Giancarlo são as opções de referência no ataque que Caio Júnior tem à sua disposição.

adblock ativo