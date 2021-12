Médico confirma lesão e Escudero será desfalque por 6 meses

A notícia que o torcedor não queria ouvir foi confirmada pelo médico do Vitória, Wilson Vasconcelos, nesta segunda-feira, 17. Peça chave no esquema tático e um dos homens de confiança do técnico Ney Franco, Escudero se lesionou na partida contra o Ceará e está fora de combate por pelo menos seis meses.

Um exame confirmou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e o argentino vai desfalcar o rubro-negro pelo menos até o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Vasconcelos, o exame mais detalhado não pôde ser realizado porque o atleta o local ainda está com um edema. O procedimento será feito na quarta-feira, 19, para saber se houve outras lesões associadas na região afetada.

"O jogador está sentindo muita dor e com dificuldade em se posicionar no aparelho (para fazer a ressonância) e por isso fará o exame somente quarta-feira. A estimativa é que ele fique afastado de seis a sete meses", declarou o médico.

O meia terá que passar por um processo cirúrgico, que deve acontecer nos próximos 10 dias.

Escudero foi substituído aos 44 minutos do segundo tempo do duelo contra o Vozão no domingo, 16, e saiu do gramado com expressão de muita dor. Com a confirmação da ausência do meia, o Vitória trabalha para a contratação de um substituto.

