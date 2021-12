Medalhista no Pan, Euller terá chance no jogo de sábado

No próximo sábado, 22, contra o Sampaio Corrêa, o Vitória terá um medalhista pan-americano em campo na esperança de manter a liderança isolada da Segundona. Após levar o bronze no Canadá, o lateral esquerdo Euller terá sua primeira chance como titular após o retorno.

Há 15 dias no Barradão, o atleta entrou no duelo contra o Luverdense, mas ficou apenas 16 minutos em campo. Com a suspensão do lateral direito Diogo Mateus, Diego Renan vai trocar de lado para a entrada de Euller, que não tem mais Mansur, emprestado para o Atlético Mineiro, como concorrente da casa.

Para Euller, o Pan foi uma experiência única e o ala garante ter voltado mais maduro, com muito aprendizado na bagem. Para ele, qualquer atleta com passagem pelo time canarinho retorna ao seu clube totalmente mudado.

"Toda vez que a gente vai disputar uma competição pela seleção brasileira, a gente aproveita o máximo para corrigir algumas coisas e dar o melhor. Tenho certeza de que ganhei na minha ida para lá e falta agora mostrar aqui. Na maioria das partidas joguei como titular no Pan, e isso foi bom pra mim. O torcedor pode ter a certeza de que farei um bom jogo contra o Sampaio Corrêa. Estou focado", garantiu Euller, que tem nesta última sua nova palavra de ordem.

Durante os oito minutos de entrevista, a palavra 'focado' e sua variações foram faladas seis vezes pelo jogador.

"Todos sabem do planejamento do Vitória desde o início da temporada, que é o acesso para Série A. Tivemos um início conturbado, mas demos a volta por cima e retomamos o foco inicial. Isso que é o Vitória. Agora é dar continuidade. Fomos muito bem no primeiro turno. E é preciso manter o foco. E melhorar ainda mais. Não é porque estamos em primeiro que está tudo perfeito", afirmou Euller, que confessa ser mais fácil atuar com um clima mais ameno.

"A pressão sempre vai existir. Porém, é muito mais tranquilo jogar com um clima a favor. Isso faz uma diferença muito grande na exibição dos jogadores e garanto que não será diferente comigo. Estou focado", completou.

Defesa x ataque

Nesta terça, o Vitória treinou em Pituaçu com o retorno do atacante Rhayner, que não trabalhou na última segunda, com dores musculares.

O técnico Vagner Mancini separou o time em dois. Os atletas ofensivos tentavam furar o bloqueio da defesa com cruzamentos, contra-ataques e chutes de longa distância. Nesta quarta, 19, o grupo volta a treinar no Barradão, sem acesso à imprensa. O Leão ainda treina na quinta, 20, e, na sexta, 21, véspera do duelo, viaja para São Luís.

