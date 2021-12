Maxi volta, mas Vitória pode perder Coruja e Dinei

O técnico Caio Júnior não teve nem tempo para comemorar o reforço do atacante Maxi Biancucchi, que não jogo na última quarta-feira, 5, contra o Grêmio, e já recebeu a notícias de duas possíveis baixas no Vitória.

Nesta quinta-feira, 6, os médicos rubro-negros informaram ao treinador que o atacante Dinei e o volante Neto Coruja, ambos com dores musculares, podem ficar de fora do jogo do próximo domingo, 9, contra o Atlético-PR, em Feira de Santana.

Substituído no intervalo após sentir uma dor no músculo adutor da coxa direita, o artilheiro rubro-negro na temporada virou dúvida.

Já o volante Neto Coruja deixou o campo ao final do jogo reclamando de dores na coxa. Coruja será avaliado ainda nesta quinta-feira.

O comandante do Leão espera ainda pelo retorno de Renato Cajá, que se recupera de uma lesão no tornozelo. O meia será reavaliado somente nesta sexta-feira, 7.

Quem está fora do jogo é o lateral-esquerdo Mansur. Com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o ala tem previsão para retornar somente após a Copa das Confederações.

