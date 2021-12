Maxi sente dores e pode ser cortado do jogo contra a Ponte

Além dos seis desfalques e a dificuldade para montar a equipe que vai começar a partida contra a Ponte Preta nesta quarta-feira, 14, no Barradão, às 21h, o técnico Caio Júnior recebeu uma péssima notícia às vésperas do duelo.

Durante o último treino, o atacante Maxi Biancucchi sentiu dores na coxa, logo no início das atividades, e passou a tarde no departamento médico. Ele ainda vai passar por uma avaliação na manhã desta quarta para saber se terá condições de jogo. O argentino é o artilheiro do Leão no Brasileirão, com oito gols marcados.

Caso não possa ir a campo, Vander deve assumir a vaga no ataque ao lado de Rômulo. O outro titular da linha de frente, Dinei, também se recupera de lesão e será mais um desfalque para a partida.

O confronto está marcado para às 21h desta quarta e é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória ocupa a oitava colocação, com 19 pontos, enquanto a Macaca está em 13º, com 15, apenas três distante da zona de rebaixamento.

