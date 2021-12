Maxi se recupera e deve reforçar o Vitória contra a Ponte

Um dos destaques do Vitória no Campeonato Brasileiro, o atacante Maxi Biancucchi foi liberado pelo departamento médico e deve ser opção para o técnico Ney Franco para o duelo contra a Ponte Preta no próximo domingo, 10, no Moisés Lucarelli.

O argentino não joga desde o dia 15 de setembro, quando foi substituído da partida com o Náutico, reclamando de dores na coxa. Após os exames, os médicos do clube constataram uma lesão de grau 1, que o tirou de campo por 45 dias.

Maxi voltou a ser integrado ao grupo no dia 20 de outubro, para o jogo contra a Portuguesa. No entanto, horas antes da bola rolar no Canindé, o atacante disse que não se sentia 100% para a partida e sequer foi relacionado para o confronto.

Biancucchi foi uma das peças fundamentais para a conquista do Baianão, no primeiro semestre, e marcou oito gols no Brasileirão.

Recentemente teve o nome ventilado pela imprensa paulista como possível reforço de Palmeiras e São Paulo para 2014, mas disse que aguarda somente o contato da diretoria para renovar com o Vitória.

