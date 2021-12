Maxi reencontra o Maracanã, onde marcou 1º gol no Brasil

Em 2007, quando Maxi Biancucchi pisou pela primeira vez num gramado brasileiro defendendo o Flamengo, esse palco era o Maracanã. O primeiro gol também foi no Maraca, diante do Fluminense. Nesta quarta-feira, 1, o argentino volta a pisar no templo carioca, no duelo entre Vitória e Botafogo, às 19h30. Nas palavras do gringo, uma emoção típica do atacante.



"Não lembrava que meu primeiro gol no Brasil foi no Maracanã. Isso é bom? Lembro do último, em Curitiba. É um estádio bonito e está reformado. Porém, dentro de campo, é como qualquer outro. Vou tentar fazer mais gols", disse o marrento camisa 7.



Chega até a ser um sacrilégio Maxi tratar o Maracanã assim. Dos sete gols que o atleta marcou defendendo rubro-negro do Rio, cinco aconteceram lá. Ao todo, foram 28 jogos, com 14 triunfos. Inclusive, enfrentou o Vitória no mesmo local, em 2008, mas não fez gol. Suas vítimas foram Fluminense, Juventude, Grêmio, Coritiba e Portuguesa.



"Tenho um carinho muito grande pelo Rio e pelo Flamengo. O Maracanã foi bom também, pois se tratava da casa do meu ex-clube. Vai ser um bom jogo lá", completou Maxi.



Nas temporadas que atuou no Maraca, Maxi era apenas um reserva que aproveitava oportunidades. Quatro anos depois desde sua última visita no estádio, a situação é outra. O argentino agora é artilheiro do Brasileirão, com sete gols, justamente o número de tentos que fez em três anos no Rio. Caio Júnior sabe que o atleta será visado e fortemente marcado.



"Maxi só precisa continuar jogando como está desde o Baiano. Não é a toa que é artilheiro. Mesmo que tentem marcá-lo, tenho certeza que ele terá a chance de marcar mais um gol no Maracanã. Tenho total confiança no que ele vai fazer no seu retorno ao estádio", afirma Caio. Ambos já estiveram juntos no Maraca em 2008, pelo Brasileirão.



Lembranças - Mesmo defendendo o Flamengo no Maracanã, Caio Júnior assegura que sua história ainda será contada de outra forma no Estádio Mário Filho. Ele quer começar hoje, com um triunfo e a manutenção da boa fase.



"Minha história vai começar agora. Como jogador, atuei lá apenas uma vez e fiz outro jogo beneficente onde fiz um golaço. Foi em 2009 e pode procurar no Youtube. Foi um senhor golaço! Como treinador, minha história foi no Flamengo como treinador e fizemos grandes jogos, inclusive com Biancucchi. Estou ansioso em ver como está depois da reforma", disse.



A preocupação de Caio Júnior não está no retorno de Maxi ao palco que foi final da Copa das Confederações. O foco é justamente na garotada que pode sentir o peso de atuar na praça esportiva.



"Eu falei para os jogadores que atuar no Maracanã será um privilégio e não pode ficar nervoso. Tem que entrar, jogar bem e marcar sua história no estádio. Espero que isto aconteça, pois se trata de um estádio novo e um adversário muito difícil. Vamos fazer história. Estou confiante num bom resultado", filosofou.

Novidade com a 2 - Daniel Borges fica com a vaga na lateral-direita. Gabriel volta à zaga e fará dupla com Fabrício, já que Victor Ramos está suspenso.

Todos os jogos de Maxi Biancucchi no Maraca:

2007

Flamengo 2x1 Náutico

Flamengo 1x0 Fluminense (1 gol)

Flamengo 4x0 Juventude (1)

Flamengo 3x1 Goiás

Flamengo 1x0 Atlético-MG

Flamengo 1x0 São Paulo

Flamengo 2x0 Grêmio

2008

Flamengo 0x1 Fluminense

Flamengo 5x0 Figueirense

Flamengo 2x4 São Paulo

Flamengo 0x0 Botafogo

Flamengo 1x0 Atlético-PR

Flamengo 2x1 Grêmio (1)

Flamengo 2x2 Fluminense

Flamengo 0x3 Atlético-MG

Flamengo 5x0 Coritiba (1)

Flamengo 2x2 Portuguesa (1)

Flamengo 0x1 Botafogo

Flamengo 5x2 Palmeiras

2009

Flamengo 4x1 Mesquita

Flamengo 1x3 Resende

Flamengo 1x1 Tigres

Flamengo 4x0 Resende

Flamengo 1x1 Fluminense

Flamengo 0x0 Avaí

Flamengo 1x2 Palmeiras

Flamengo 2x2 Botafogo

Flamengo 1x2 Cruzeiro

