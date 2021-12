Maxi está de volta e técnico do Vitória tem um "problema"

Pesquisas apontam que 90% da população brasileira já teve ou terá dor de cabeça. Entretanto, no futebol nem sempre a dor de cabeça é algo ruim. Basta perguntar ao técnico Ney Franco, que está com um 'probleminha' na cuca que todo treinador queria: como encaixar Maxi Biancucchi novamente no time?

Após oito jogos fora da equipe, com lesão na coxa, finalmente o argentino está de volta. Porém, ele não vai encontrar o mesmo Vitória daquele último jogo que atuou, contra o Náutico, no dia 15 de setembro. O time ganhou outra cara e o dilema é saber como encaixar o gringo no esquema tático. Três opções estão na mente de Ney (veja na peça abaixo). E algum sacrifício será inevitável.

Para Maxi entrar, alguém tem de sair. E a primeira opção é mexer na estrutura do meio-campo e recuar Marquinhos. Neste caso, o primeiro a sobrar seria Michel, pois Luiz Gustavo e Cáceres são intocáveis, assim como Escudero.



Renato Cajá, o único no setor que atuou em todos os jogos com Ney Franco, deixaria a condição de titular. O meio ficaria com Luiz Gustavo, Cáceres, Escudero e Marquinhos.

Não será nenhuma novidade Marquinhos e Maxi atuando juntos. Inclusive, Ney Franco estava trabalhando assim até a contusão do gringo. Na época, Luiz Gustavo ainda não tinha chegado e Michel estava salvo entre os onze.

Outra opção, menos provável, é sacar Marquinhos e retomar o antigo esquema do ex-técnico Caio Júnior. Porém, o prata da casa se tornou uma peça indispensável e deve permanecer no time. Neste caso, Dinei é quem poderia sobrar e o Leão atuaria sem um homem de referência na frente.



"É real a possibilidade de termos o Maxi para o próximo final de semana. Passamos por muitos problemas na temporada, mas no sprint final estamos recuperando nossos atletas restando nove rodadas. Teremos um bom número de jogadores à disposição. Ainda vou pensar no time que enfrenta a Portuguesa. Não tive tempo ainda. Por enquanto, prefiro relaxar um pouco do último triunfo", disse Ney.

Maxi fora

A última opção é deixar Maxi no banco. Não que o atleta mereça, mas a possibilidade existe. Com tanto tempo parado, o jogador não terá ritmo para os 90 minutos contra a Portuguesa, amanhã. Neste caso, ele aguardaria uma chance entre os suplentes e permaneceria assim até pegar ritmo.

O problema é que o tempo é curto para Biancucchi e Vitória. Apesar do atleta declarar que pretende continuar no Leão, a diretoria do clube ainda não conversou sobre renovação. Os nove jogos restantes serão decisivos para o gringo voltar a brilhar e continuar no elenco rubro-negro em 2014. De preferência na Libertadores...

