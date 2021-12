Maxi e Dinei são liberados e Vitória treina na Toca

A dupla titular do ataque do Vitória, Dinei e Maxi Biancucchi, foi liberada pelo departamento médico e são dois retornos confirmados para o jogo contra o Cruzeiro no próximo sábado, 17, no Mineirão.

Os atacantes participaram das atividades junto aos companheiros que atuaram menos de 45 minutos na última partida, contra a Ponte Preta, enquanto o restante do elenco realizou somente um trabalho regenerativo na academia.

Com a volta de Maxi e Dinei, o técnico Caio Júnior terá uma redução nos problemas de lesão, mas a lista dos atletas sem condições de jogo ainda é grande.

Nino Paraíba, Danilo Tarracha, Mansur e Escudero estão fora da partida e vão continuar o tratamento em Salvador.

O time deverá ser o mesmo que venceu a Macaca, com as alterações no ataque titular, e a entrada de Dimas na lateral direita.

