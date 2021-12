Maxi diz que quer ficar no Vitória e só aguarda diretoria

Mesmo sem atuar desde o dia 15 de setembro por conta de uma lesão na coxa, a moral do atacante Maxi Biancucchi segue em alta com a torcida do Vitória. Basta acessar sua conta no Twitter e conferir a replicação das mensagens dos torcedores do Leão ansiosos pelo retorno do gringo.

Questionado por um torcedor sobre o que era necessário que era necessário à massa rubro-negra para que ele renovasse com o Leão, o argentino respondeu elogiando a torcida e que só aguarda a diretoria para negociar o novo acordo.

@vit_noticias Vocês já fizeram tudo!! Por isso que eu quero ficar.. Só falta que me chamem pra renovar.. Só isso! — maxi biancucchi (@maxibiancucchi7) October 27, 2013

Maxi chegou ao Vitória no início da temporada e se destacou no primeiro semestre ajudando a equipe na conquista do Campeonato Baiano. Com oito gols no Brasileirão, o atacante chegou a disputar a artilharia do torneio, mas não conseguiu manter as atuações e caiu de produção antes da contusão.

Recentemente ele teve o nome ventilado pela imprensa paulista como um possível reforço do Palmeiras para 2014. No entanto, mesmo sem iniciar negociações com o rubro-negro, o empresário de Biancucchi, Régis Marques, disse que aguarda um posicionamento da diretoria antes de começar a ouvir outros clubes.

adblock ativo