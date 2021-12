Maxi desabafa e dá a entender que está longe de renovação

Toda ação gera uma reação contrária e de mesma intensidade, segundo a Terceira Lei de Newton. E aplicada ao futebol, no entanto, pode repelir duas partes e indicar o distanciamento de um possível final feliz.

Caso semelhante acontece com o atacante Maxi Biancucchi. Destaque do Vitória no Campeonato Brasileiro, o argentino utilizou seu perfil no twitter para desabafar contra a diretoria rubro-negra.

Insatisfeito com as recentes declarações do presidente Alexi Portela, ele deixou a entender que não está contente com o andamento das negociações para renovação.

Durante a semana, o cartola afirmou que não vai entrar em leilão e não pretende fazer loucuras para manter ninguém no elenco.

O empresário de Maxi, Régis Marques, também utilizou a ferramenta para comentar sobre o presidente rubro-negro: "O presidente do Vitória perde várias oportunidades de ficar calado", publicou".

Outro destaque do Vitória em 2013, Escudero também negocia permanecer no time na próxima temporada. Segundo ele, seu empresário procurou a direção do clube na semana passada, mas ainda não recebeu uma resposta definitiva.

