Maxi Biancucchi volta a falar do Rubro-Negro no Twitter

Apesar de ter sido oferecido para Bahia, Vasco & Cia., parece que a cabeça de Maxi Biancucchi continua no Vitória. Depois de um longo silêncio, o atacante voltou a falar sobre o seu ex-clube, reafirmando o desejo de ter permanecido no Leão.



"Somente para deixar tudo claro, o problema com o Vitória não foi dinheiro e sim como tudo foi conduzido", postou Maxi, reclamando da postura da diretoria. "Após baixar duas vezes o valor que já tinhamos acertado, ameaçaram que, se eu não aceitasse, eles iam atrás de outro. Deixei eles à vontade", completou.



O problema é que, desta vez, a torcida não apoiou tanto o gringo. Um dos torcedores apontou o empresário de Maxi, Regis Marques, como o responsável pela não permanência do argentino. "Se você tive um empresário com caráter nada disso teria acontecido... Tome cuidado!", postou um torcedor, que recebeu uma resposta imediata de Biancucchi.



@vitoriaprasempr Se vcs tivessem uma diretoria mas seria também não teria acontecido... Tomem cuidado!! — maxi biancucchi (@maxibiancucchi7) January 2, 2014

De fato, o empresário de Maxi está com versões diferentes das oficiais. Segundo Marques, o Bahia teria oferecido uma proposta que estaria perto da ideal. Porém, a diretoria do rival nega qualquer contato com o procurador do argentino.



Na imprensa do Rio, Regis ainda muda seu discurso. "Eu ofereci o Maxi ao Vasco. Pelo bom relacionamento, eu tenho o interesse de levar ele para lá. Eu acabei de colocar dois jogadores meus lá", disse o agente ao site da Globo do Rio de Janeiro. Lá, ele tem o goleiro Martin Silva e o meia Aranda.



O agente de Maxi teria pedido um contrato de 3 anos com salário de R$ 200 mil. Segundo a diretoria do Vitória, foi oferecida uma contraproposta de R$ 150 mil, mensais, ainda de pé, caso Maxi mude de ideia.

