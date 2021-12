Maxi Biancucchi é novidade em treino do Vitória

O elenco do Vitória voltou a trabalhar na manhã desta quarta-feira, 6, no Barradão, em Salvador, visando a partida diante da Ponte Preta, neste domingo, 10, às 16h (horário local), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A novidade do treinamento foi a presença do atacante Maxi Biancucchi, que não atua desde o dia 15 de setembro, na partida contra o Náutico, em casa. Na ocasião, o Leão venceu o Timbu por 2 a 1. Desde então, são 11 partidas fora do time.

Em fase final de recuperação, após sofrer uma lesão na coxa direita, o argentino participou normalmente de uma atividade tática, com dois times divididos em campo reduzido, na equipe titular. Quem também treinou foi o volante Luís Alberto. Já os laterais Nino e Mansur, que estavam afastados por lesão, realizaram um trabalho físico, mas não devem ter condições de jogo.

Para o duelo, o comandante Ney Franco terá o retorno dos zagueiros Victor Ramos e Kadu, que cumpriram suspensão automática. O lateral-esquerdo Juan, suspenso, e o centroavante Alemão, por questões contratuais, estão fora. O elenco rubro-negro segue com a preparação até o sábado, 9, quando viaja para São Paulo.

