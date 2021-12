Maxi Biancucchi deve retornar no próximo sábado

O Vitória não terá seu artilheiro Maxi Biancucchi na partida desta quarta-feira, 14, contra a Ponte Preta, por conta de um desconforto muscular. No entanto, a probabilidade é grande do técnico Caio Júnior contar com o argentino para o próximo compromisso do time, sábado, contra o Cruzeiro.

De acordo com o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, o atacante será reavaliado na quinta-feira, 15, para saber se terá condições de jogo e estar à disposição da comissão técnica. E, ao que tudo indica, deve retornar ao time.

"Maxi estava com um desconformo muscular e achamos melhor não colocá-lo no jogo de hoje. Ele será reavaliado amanhã e é quase certo que ele estará disponível para a próxima partida", confirmou Rodrigo.

O argentino sentiu um desconforto muscular durante a semana e o departamento médico optou em afastá-lo do confronto com a Macaca para evitar que a lesão se agrave.

Além do gringo, o Vitória não terá outros cinco jogadores contra a Ponte. As baixas são por conta de Escudero, Dinei, Danilo Tarracha, Mansue e Leílson, todos entregues ao departamento médico.

