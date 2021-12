Maxi Biancucchi desfalca o Vitória contra o Inter

O atacante do Vitória, Maxi Biancucchi, não irá enfrentar o Internacional no jogo desta quinta-feira, 12, às 19h30, no estádio do Vale em Novo Hamburgo (RS). Maxi, que acaba de comemorar a chegada de sua filha Vittoria, está com dores musculares e foi vetado da partida.

Seu substituto será o volante Neto Coruja. Com isso, o técnico Ney Franco muda a formação da equipe rubro-negra, atuando com três volantes. Na parte ofensiva, Renato Cajá será o único armador no meio de campo, municiando os atacante Marquinhos e Dinei.

O time que deve começar o jogo contra o Inter será formado por: Wilson, Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Michel, Cáceres, Neto Coruja e Renato Cajá; Marquinhos e Dinei.

Na manhã desta terça-feira, 10, na Toca do Leão, Ney comandou um treino tático, o último em Salvador antes da viagem para o Rio Grande do Sul. A chegada da delegação em Porto Alegre está marcada para às 17 horas. Na quarta-feira, 11, pela tarde, o Vitória encerra sua preparação com uma atividade no campo da Ulbra.

