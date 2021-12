Maurício Ramos pede reflexão de jogadores durante comemorações de gols

Iniciando a terceira semana de treinamentos desde o retorno às atividades após o período de paralisação devido à pandemia de Covid-19, o zagueiro do Vitória, Maurício Ramos falou sobre suas expectativas para o retorno do futebol e criticou algumas atitudes de jogadores que já estão atuando.

Segundo o defensor do Leão, durante coletiva no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta segunda-feira, 29, é necessário uma maior atenção nas comemorações dos gols, como forma de evitar aglomerações e possíveis contágios pelo novo coronavírus.

"É difícil falar. O futebol parou 90 dias, o mundo parou. Na hora do gol, na emoção, calor do jogo, os jogadores estão esquecendo de um risco que podem levar para dentro dos seus lares. Que nos outros estados, os jogadores possam refletir e quando fizer o gol, tentar se adaptar a essa pandemia”, disse.

O zagueiro também elogiou os protocolos utilizados pelo rubro-negro no retorno aos treinamentos e declarou estar seguro e confiante sobre o retorno ao jogos.

"Me sinto seguro, porque todos os clubes estão se cuidando, fazendo os exames, se adaptando em relação à higiene. Se a competição for rolar, tanto o Baiano, a Copa do Nordeste ou o Brasileiro, vai ser obedecido o que o Ministério da Saúde vai passar para os clubes. Eu estou confiante e seguro que, com essa adaptação e a consciência, a gente vai poder voltar e fazer um trabalho em segurança”, contou.

