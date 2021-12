Mattis fica com a vaga de Kanu e Elton pode voltar ao ataque

O técnico do Vitória, Vagner Mancini, finalizou a preparação para o duelo contra o América-MG, nesta terça-feira, 10, na Toca da Raposa 1, centro de treinamento do Cruzeiro.

Na tarde desta segunda, 9, ele comandou primeiro um trabalho tático e jogadas iniciadas com a bola parada. Depois, o comandante liberou o grupo para um tradicional 'rachão'.

Mancini, que disse que mexeria o mínimo possível na equipe, apenas confirmou Guilherme Mattis na vaga de Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Existe a possibilidade de Elton reconquistar a vaga perdida para o jovem Rafaelson, no jogo contra o Macaé, quem o rubro-negro derrotou por 2 a 0, no último sábado, no Rio.

O meia argentino Escudero, recuperando-se de um edema na coxa, vai nesta terça para a fase de transição.

