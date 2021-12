Mattis é punido pelo STJD, mas poderá enfrentar o Paraná

O zagueiro Guilherme Mattis, expulso no banco de reservas no duelo com o Paysandu, na Fonte Nova, após reclamar com o árbitro assistente, foi julgado na tarde desta terça-feira, 13, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegou um jogo de suspensão.

Como o jogador já cumpriu a suspensão de forma automática no clássico Ba-Vi, Mattis está disponível para atuar na próxima sexta, 16, contra o Paraná, às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador. Ele, Kanu e Ramon brigam pelas duas vagas na zaga.

Nesta manhã, Vagner Mancini comandou um treino fechado em Pituaçu. De acordo com a assessoria de imprensa, o treinador realizou um trabalho de finalização. O meia Pedro Ken, que estava em Curitiba resolvendo problemas particulares, tinha retorno previsto para a noite desta terça.

