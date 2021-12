Mattis deve renovar com Leão e se apresentar na Toca

O Leão vai se apresentar amanhã para a pré-temporada com um elenco muito diferente do que acabou 2015. Não por conta de reforços, mas graças às poucas renovações com os jogadores que conquistaram o retorno à Série A.

Uma 'cara', pelo menos, deve engrossar o grupo de velhos conhecidos dos rubro-negros. O zagueiro Guilherme Mattis, que fez 22 partidas como titular na última Série B e marcou três gols, está perto de um acordo para renovação. "Faltam pequenos detalhes. Daqui até amanhã esta segunda podemos ter grandes novidades", disse o presidente do clube, Raimundo Viana, em entrevista para o site Arena Rubro-Negra.

A permanência de Mattis se torna uma boa notícia após a saída de Kanu, que terminou o ano como titular, mas acabou acertando transferência para o OHL, da Bélgica. Outros atletas que deixaram o clube foram os meias Escudero e Rhayner, além do atacante Élton.

Outros titulares que se apresentam amanhã são o lateral esquerdo Diego Renan e o zagueiro Ramon. Além de Diego, o Vitória só anunciou até agora a renovação do contrato do goleiro Fernando Miguel, reserva de Gatito Fernandéz na reta final da temporada passada. O paraguaio negocia para ficar.

