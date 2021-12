Mattis cutuca o rival: 'Estamos voltando da casa de praia'

Nas cozinhas dos restaurantes rola muito trabalho e algumas resenhas também. Na do Vitória, não é diferente. Só que não nos referimos ao local onde é preparado o rango dos jogadores do Leão. Os zagueiros rubro-negros sabem fazer uma chacota.

Primeiro, Kanu disse que a Arena Fonte Nova é do Vitória, após o triunfo sobre o rival Bahia. Nesta segunda-feira, 5, foi a vez de Guilherme Mattis cutucar o tricolor com a vara curta ao falar sobre a passagem pelo moderno estádio.

Quando perguntado sobre o reencontro com a torcida no Barradão, neste sábado, no jogo contra o Boa Esporte, o beque disse o seguinte: "Estamos voltando da casa de praia para a casa da cidade", falou, arrancando muitos risos na sala de imprensa da Toca.

Entretanto, Mattis, que formará a dupla de zaga com Kanu, já que Ramon está suspenso, também falou sério. "A gente tem que manter aqui [no Barradão] a seriedade e procurar vencer".

Na passagem pela Fonte Nova, o Vitória venceu os três jogos. Como mandante, derrotou o Mogi Mirim e o Paysandu. Como visitante, meteu 3 a 1 no Bahia. O rubro-negro já solicitou à CBF para enfrentar o Paraná, na Fonte, dia 16.

adblock ativo