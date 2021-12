Matheus Salustiano quer se garantir na defesa do Leão

O problema na zaga rubro-negra é crônico e a salvação pode estar na base. Ou melhor, já está entre os titulares. O zagueiro Matheus Salustiano mostra autoridade e ousadia ao afirmar algo que incomoda a torcida: "Não tomaremos mais gols. Não nos próximos jogos", disse o prata da casa, de 20 anos.

A afirmação é forte. Nos últimos três jogos do Leão, foram seis gols sofridos. Uma média de dois por embate. Lucas Zen já foi improvisado no setor que tem Dão como principal peça, pelo menos por enquanto. O primeiro contratado para o setor não convenceu nos dois últimos jogos que participou, incluindo contra o Sergipe, no qual cometeu um pênalti infantil.

Com Rodrigo Defendi e o argentino Ferrari ainda sem estar à disposição, a responsabilidade está voltada para Matheus, que não foge da missão de dar mais tranquilidade à cozinha de Ney Franco.

"Cheguei ao Vitória no meio de 2011, quando saí do Santo André e cheguei aqui. Mostrei serviço na base, como estou tentando fazer agora no profissional. A emoção foi grande em corresponder a chance dada por Ney Franco e quero continuar mostrando serviço para permanecer entre os titulares", disse Matheus, sem modéstia.

Mesmo com apenas dois jogos como titular na carreira, o campeão brasileiro sub-20 assegura que, além de não levar mais gols, a defesa rubro-negra vai encontrar a melhor formação. "Tivemos uma pré-temporada curta e sem um time definido, pelo menos na zaga, toda modificada. Posso garantir que não vamos tomar mais gol", repetiu Salustiano, que soma cinco desarmes no Nordestão.

Problemas

Natural de Pindamonhangaba, em São Paulo, por pouco Matheus não deixou o Vitória antes de chegar ao grupo principal. Ano passado, o zagueiro passou por sérios problemas particulares e pediu para ser liberado, o que foi prontamente recusado pelo clube. Com a cabeça no lugar e o problema resolvido, Salustiano colhe frutos.

"Não vou entrar em detalhes, mas tive problemas particulares no ano passado que me atrapalharam muito. Porém, eu, graças a Deus, consegui superar e, quando tudo foi resolvido, pude voltar a mostrar um bom futebol na base. Tinha uma expectativa muito grande para isto acontecer na minha vida. Não posso mais parar, pois a responsabilidade aumenta agora", assegurou ele.

Com nome composto e sorriso difícil, Matheus garante que é brincalhão na hora certa e tem até um apelido vindo da base, mas impublicável. "Convivo normal com todo mundo. Sou brincalhão, mas, na hora de falar de trabalho, sou sério. Depois do trabalho cumprido, aí volto a brincar. Tenho um apelido pra facilitar o nome longo, mas é melhor não falar. Não dá pra publicar", finalizou Matheus Salustiano.

