Masculino e feminino do Leão conquistam etapa de futevôlei

As equipes masculina e feminina do Vitória faturaram no domingo, 19, a terceira etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei, disputada no Jardim de Alah, em Salvador. Com a dobradinha, as duplas do Leão seguem firmes rumo ao título do campeonato.

Mateus e Lucas, que já faturaram o torneio por antecipação bateram João Vítor e Gilvan na final da terceira etapa. Com o placar folgado de 18 a 8 e 18 a 9, eles bateram por dois sets a zero e conquistaram a partida com facilidade.

Já a dupla feminina, Many Gleyze e Nay, enfrentou Thamara e Thassiane e também venceu por dois sets a zero. Depois de bater por 18 a 14, elas conseguiram impor o ritmo no segundo set e venceram por 18 a 8.

As meninas do Vitória agora se preparam para as próximas etapas do Baianão. Como já conquistaram três das cinco etapas, a dupla masculina já conquistou o título da temporada 2013/2014 de forma antecipada.

