"Mascarado" pinta no time e Vitória treina sem 4 titulares

O técnico Ney Franco começou a montar o quebra-cabeças para o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano e organizou os trabalhos em dois turnos na Toca do Leão nesta quarta-feira, 2. A principal novidade foi o retorno de Luiz Gustavo à equipe, depois de ficar fora dos jogos da semifinal por conta de uma fratura no nariz.

O atleta recebeu uma máscara de gesso para proteger a face, semelhante a utilizada por Petr Chec e Ramires, do Chelsea, e do zagueiro Thiago Silva, do PSG, e vai usar o equipamento até estar totalmente recuperado do processo cirúrgico.

Por outro lado, Ney Franco ainda não pôde contar com José Welison, Marquinhos e Dinei, que estão no departamento médico. Os três realizaram somente um trabalho físico e serão reavaliados nesta quinta-feira, 3.

Pela manhã, o grupo realizou atividades leves na academia e no gramado, enquanto Ney Franco comandou uma atividade tática no período da tarde. O lateral Juan também desfalcou a equipe no coletivo. O atleta foi poupado por recomendação médica, mas não preocupa para o Ba-Vi.

O grupo retorna aos trabalhos na tarde desta quinta e segue a preparação para a decisão do torneio. O primeiro embate será no próximo domingo, 6, às 16h, na Arena Fonte Nova.

