Marquinhos sente tornozelo e não enfrenta o Ceará

O Vitória encerrou na manhã desta quinta-feira, 23, a sua preparação para enfrentar o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, na sexta-feira, 24, às 21h, pela última rodada do primeiro turno da Série B 2012. Como já é de costume, a atividade foi marcada por um descontraído rachão e por um susto na equipe.

Marquinhos sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e teve de deixar o campo para aplicar a bolsa de gelo no pé. Logo após ser atendido pelo médico Bruno Argolo, veio a notícia: por medida preventina do departamento médico, o atacante está fora da partida em Fortaleza.

Principal jogador da equipe na Série B do ano passado, Marquinhos já não vinha atravessando uma boa fase no rubro-negro, perdendo a vaga no time titular para o garoto Willie e o lugar no banco de reservas para o desconhecido Marco Aurélio. Com seu corte, o Vitória embarca para a capital cearense na tarde desta quinta com 20 jogadores na delegação.

Ao final da atividade, o técnico Paulo César Carpegiani chamou o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Willie para uma conversa particular. Segundo o garoto, o comandante rubro-negro pediu para que os jogadores insistam nas jogadas pelos seus lados do campo, agredindo assim o adversário.

Para terminar o primeiro turno como líder da Série B, o Vitória precisa vencer o Ceará no jogo de sexta por qualquer placar. O empate deixaria o rubro-negro empatado em pontos com o Criciúma, porém em segundo lugar, já que o Tigre possui mais gols-pró que o time baiano.

