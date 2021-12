Marquinhos e Dinei são dúvida para o 2º jogo com o Conquista

Depois da "folga forçada" na quinta-feira, 27, cedida por conta do atraso no voo da delegação rubro-negra no retorno de Vitória da Conquista, os titulares do Vitória se reapresentaram na Toca do Leão para seguir a preparação para o segundo jogo da semifinal do Baianão. No entanto, dois atletas de confiança na linha de frente do time de Ney Franco não treinaram e não foram confirmados para o duelo.

Os atacantes Marquinhos e Dinei, com um incômodo muscular se ausentaram das atividades. O primeiro tem um trauma na perna direita, enquanto o camisa 9 sofreu uma distensão na região do abdômen. Segundo o médico Wilson Vasconcelos, a dupla será avaliada neste sábado, 29, para saber se terão condições de jogo.

Uma ausência já confirmada é o volante José Welison. O garoto ainda sente dores no tornozelo e vai desfalcar a equipe no duelo de volta contra o Bode.

Em campo, somente os reservas. O técnico Ney Franco comandou um treino físico e técnico com os jogadores que não atuaram contra o Conquista e os que entraram no decorrer da partida. Os titulares fizeram somente um trabalho regenerativo na academia do clube.

O comandante rubro-negro não adiantou o time que vai para o jogo e aguarda o resultado da avaliação de Marquinhos e Dinei e os treinos deste sábado para definir a equipe.

Depois do triunfo por 2 a 1 no primeiro jogo, o Vitória pode perder por até um gol de diferença que avança à final. A partida está marcada para o próximo domingo, 30, às 16h, no estádio de Pituaçu.

